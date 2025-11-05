NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flushing Financial-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Flushing Financial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Flushing Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Flushing Financial-Aktie 20,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Flushing Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 49,068 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 14,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 691,85 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,81 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Flushing Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 480,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at