NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flushing Financial von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Flushing Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Flushing Financial-Aktie bei 16,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,180 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Flushing Financial-Papiers auf 13,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,10 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Flushing Financial einen Börsenwert von 443,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
