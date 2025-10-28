Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Flushing Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Flushing Financial gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,303 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial 0,300 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 58,7 Millionen USD – ein Minus von 54,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flushing Financial 127,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber -1,050 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 238,9 Millionen USD im Vergleich zu 405,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flushing Financial Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Flushing Financial Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Flushing Financial Corp.
|12,86
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.