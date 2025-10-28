Ausblick: Flushing Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Flushing Financial gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,303 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 58,7 Millionen USD – ein Minus von 54,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flushing Financial 127,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber -1,050 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 238,9 Millionen USD im Vergleich zu 405,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at