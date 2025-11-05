NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.11.2015 wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Garmin-Papier an diesem Tag 37,20 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 268,817 Garmin-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 205,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 228,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 452,28 Prozent gesteigert.

Garmin wurde am Markt mit 40,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at