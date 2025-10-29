NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.

Am 29.10.2015 wurden Gentex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gentex-Anteile bei 16,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 62,267 Gentex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 23,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 473,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,38 Prozent gesteigert.

Am Markt war Gentex jüngst 5,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at