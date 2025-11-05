Gentex Aktie

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

Profitabler Gentex-Einstieg? 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Gentex-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Gentex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Gentex-Papier bei 30,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 329,707 Gentex-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 622,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,77 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Gentex eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

