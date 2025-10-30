Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Lukratives Heritage Financial-Investment?
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Heritage Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 54,289 Heritage Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 22,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 225,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial bezifferte sich zuletzt auf 763,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!