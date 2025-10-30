NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Heritage Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Heritage Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 54,289 Heritage Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 22,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 225,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,53 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial bezifferte sich zuletzt auf 763,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at