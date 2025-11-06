Heritage Financial Aktie

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

Lohnende Heritage Financial-Anlage? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heritage Financial von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.11.2024 wurden Heritage Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,28 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 366,569 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 244,13 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 05.11.2025 auf 22,49 USD belief. Mit einer Performance von -17,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Heritage Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 764,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

