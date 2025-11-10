Hub Group Aktie

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

Hub Group-Investition im Blick 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hub Group-Investment verdienen können.

Hub Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,48 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 513,479 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 35,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 326,06 USD wert. Damit wäre die Investition um 83,26 Prozent gestiegen.

Alle Hub Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hub Group Inc. 35,96

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

