NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hub Group-Investment verdienen können.

Hub Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,48 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 513,479 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 35,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 326,06 USD wert. Damit wäre die Investition um 83,26 Prozent gestiegen.

Alle Hub Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at