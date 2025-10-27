NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hub Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Hub Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hub Group-Anteile an diesem Tag 37,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Hub Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,666 Hub Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 35,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

