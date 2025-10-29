Ausblick: Hub Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hub Group wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,488 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 923,8 Millionen USD gegenüber 986,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,40 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at