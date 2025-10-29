NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: Hätte sich eine Huntington Bancshares-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?

Anleger, die vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Huntington Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 15,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,402 Huntington Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,49 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 28.10.2025 auf 15,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,51 Prozent eingebüßt.

Huntington Bancshares wurde am Markt mit 24,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at