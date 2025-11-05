Huntington Bancshares Aktie

Huntington Bancshares

WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

Huntington Bancshares-Investition im Blick 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Huntington Bancshares-Anteile letztlich bei 15,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 65,020 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 15,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 992,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,72 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 24,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

