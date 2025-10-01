NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 14,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 698,324 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 17,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 060,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,60 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 25,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at