NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 76,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,299 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 14.05.2024 218,47 USD wert, da der Schlussstand 168,16 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 118,47 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 17,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at