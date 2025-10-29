NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Am 29.10.2015 wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,97 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,299 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 166,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,40 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 116,40 Prozent.

JB Hunt Transportation Services wurde am Markt mit 15,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at