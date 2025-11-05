NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JB Hunt Transportation Services-Aktien gewesen.

Am 05.11.2024 wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Anteile betrug an diesem Tag 185,56 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,389 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 172,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 930,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6,96 Prozent vermindert.

Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 16,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at