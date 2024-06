NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des JB Hunt Transportation Services-Papiers betrug an diesem Tag 88,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,130 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2024 gerechnet (158,51 USD), wäre das Investment nun 179,17 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 179,17 USD, was einer positiven Performance von 79,17 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services bezifferte sich zuletzt auf 16,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

