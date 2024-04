NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,99 USD. Bei einem Mercantile Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,312 Mercantile Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.04.2024 1 116,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,83 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 11,64 Prozent gleich.

Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 595,38 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at