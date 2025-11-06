NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 284,576 Mercantile Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 936,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,37 Prozent.

Mercantile Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 716,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at