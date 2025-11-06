Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Frühe Anlage
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 284,576 Mercantile Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 936,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,37 Prozent.
Mercantile Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 716,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Mercantile Bank Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mercantile Bank Corp.
|45,26
|-0,44%
