NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 43,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22,748 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Mercantile Bank-Anteile wären am 29.10.2025 984,53 USD wert, da der Schlussstand 43,28 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,55 Prozent verkleinert.
Am Markt war Mercantile Bank jüngst 700,58 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
