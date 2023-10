NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Microchip Technology-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Microchip Technology-Papier 19,44 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hat, hat nun 514,536 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.10.2023 auf 71,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 727,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +267,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 41,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at