Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus

Das macht der NASDAQ 100 am Mittag.

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 23 585,86 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,884 Prozent fester bei 23 841,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 633,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 860,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 475,33 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 018,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 547,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 930,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,44 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 9,30 Prozent auf 334,58 USD), Enphase Energy (+ 5,20 Prozent auf 38,42 USD), ON Semiconductor (+ 3,91 Prozent auf 49,94 USD), Microchip Technology (+ 3,90 Prozent auf 66,94 USD) und Micron Technology (+ 3,27 Prozent auf 128,27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Lululemon Athletica (-18,35 Prozent auf 168,27 USD), Copart (-5,70 Prozent auf 47,12 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,69 Prozent auf 152,58 USD), Fastenal (-4,52 Prozent auf 48,00 USD) und Constellation Energy (-3,81 Prozent auf 297,28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 27 831 412 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,567 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

