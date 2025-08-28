NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent auf 23 703,45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,151 Prozent höher bei 23 601,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 565,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 514,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 741,23 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 356,27 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2025, einen Stand von 21 318,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19 350,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,00 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,01 Prozent auf 140,96 USD), CrowdStrike (+ 4,59 Prozent auf 442,00 USD), AppLovin A (+ 4,50 Prozent auf 483,75 USD), Micron Technology (+ 3,61 Prozent auf 122,00 USD) und Marvell Technology (+ 3,26 Prozent auf 77,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Biogen (-2,72 Prozent auf 132,65 USD), Old Dominion Freight Line (-2,68 Prozent auf 149,70 USD), Cintas (-2,29 Prozent auf 208,32 USD), Microchip Technology (-2,10 Prozent auf 65,25 USD) und Charter A (-2,05 Prozent auf 263,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64 239 290 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,809 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at