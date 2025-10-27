Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Mind CTI-Investition im Blick
|
27.10.2025 10:04:55
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mind CTI-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 1,93 USD. Bei einem Mind CTI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 181,347 Mind CTI-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mind CTI-Papiers auf 1,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 621,76 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 43,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mind CTI einen Börsenwert von 22,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
