NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nordson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Nordson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 202,10 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 49,480 Nordson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (227,57 USD), wäre das Investment nun 11 260,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,60 Prozent zugenommen.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at