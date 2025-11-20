Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lohnende Nordson-Investition?
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Nordson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 202,10 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 49,480 Nordson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (227,57 USD), wäre das Investment nun 11 260,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,60 Prozent zugenommen.
Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
