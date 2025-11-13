NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Nordson von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Nordson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,55 USD. Bei einem Nordson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,227 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2025 998,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 236,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,13 Prozent verringert.

Nordson war somit zuletzt am Markt 13,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at