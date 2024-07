NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nordson von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 18.07.2023 wurde die Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 247,42 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 40,417 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 835,50 USD, da sich der Wert einer Nordson-Aktie am 17.07.2024 auf 243,35 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 1,64 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Nordson eine Marktkapitalisierung von 13,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at