NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Open Text von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Open Text-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Open Text-Aktie an diesem Tag 42,72 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Open Text-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,341 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,14 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 12.11.2025 auf 48,76 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,14 Prozent.

Insgesamt war Open Text zuletzt 12,37 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at