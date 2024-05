NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So hoch ist die Park-Ohio-Dividende

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Park-Ohio-Investoren.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio am 23.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,50 USD für das Jahr 2023. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Alles in allem zahlt Park-Ohio 7,40 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,71 Prozent.

Park-Ohio-Qualitätsdividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Park-Ohio-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 25,91 USD. Der Park-Ohio-Titel verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,85 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,09 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Park-Ohio-Aktienkurs via NASDAQ 68,68 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 80,73 Prozent stärker zugenommen als der Park-Ohio-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Park-Ohio

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Park-Ohio

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Park-Ohio beträgt aktuell 346,189 Mio. USD. Das Park-Ohio-KGV beträgt aktuell 43,24. Der Umsatz von Park-Ohio belief sich in 2023 auf 1,660 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 0,63 USD.

Redaktion finanzen.at