NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Park-Ohio-Papier statt. Zum Handelsende standen Park-Ohio-Anteile an diesem Tag bei 48,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,623 Park-Ohio-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 25,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 518,25 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 518,25 USD entspricht einer negativen Performance von 48,17 Prozent.

Am Markt war Park-Ohio jüngst 330,56 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at