NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PC Connection-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PC Connection-Anteile bei 20,18 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PC Connection-Aktie investierten, hätten nun 4,955 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 344,85 USD wert. Das entspricht einem Plus von 244,85 Prozent.

Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at