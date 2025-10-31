NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das PC Connection-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,65 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PC Connection-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,711 PC Connection-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 942,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,80 Prozent.

Am Markt war PC Connection jüngst 1,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at