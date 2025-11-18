PDF Solutions Aktie

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

Performance unter der Lupe 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen PDF Solutions-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen PDF Solutions-Anteile an diesem Tag bei 29,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 337,496 PDF Solutions-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (24,83 USD), wäre die Investition nun 8 380,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,20 Prozent eingebüßt.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 992,00 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

