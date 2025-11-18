PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Performance unter der Lupe
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren gekostet
Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen PDF Solutions-Anteile an diesem Tag bei 29,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 337,496 PDF Solutions-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (24,83 USD), wäre die Investition nun 8 380,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,20 Prozent eingebüßt.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 992,00 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!