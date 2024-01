NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Pool-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Pool-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pool-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 349,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,646 Pool-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 937,58 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 12.01.2024 auf 381,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,38 Prozent angezogen.

Alle Pool-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at