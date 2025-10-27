Pool Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pool-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Pool-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pool-Aktie betrug an diesem Tag 304,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Pool-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,287 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 293,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 965,55 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,44 Prozent.
Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 10,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
