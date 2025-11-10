NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pool-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.11.2015 wurde das Pool-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,57 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Pool-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,226 Pool-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 308,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 252,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 208,95 Prozent erhöht.

Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at