NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pool-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 359,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,782 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.11.2025 674,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242,32 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 32,58 Prozent.

Pool wurde am Markt mit 9,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at