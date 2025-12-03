NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen QUALCOMM-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie betrug an diesem Tag 149,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,667 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 113,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170,70 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,87 Prozent gesteigert.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 180,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at