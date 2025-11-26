QUALCOMM Aktie

Lohnende QUALCOMM-Investition? 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden QUALCOMM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das QUALCOMM-Papier letztlich bei 123,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,004 QUALCOMM-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 228,03 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 25.11.2025 auf 163,30 USD belief. Das entspricht einem Plus von 32,28 Prozent.

Am Markt war QUALCOMM jüngst 176,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

