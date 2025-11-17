NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Richardson Electronics-Papier bei 21,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,318 Richardson Electronics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 480,78 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 14.11.2025 auf 10,38 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 51,92 Prozent gleich.

Richardson Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 147,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at