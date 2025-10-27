NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Richardson Electronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Richardson Electronics-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Richardson Electronics-Anteile bei 4,25 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 235,294 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 10,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 524,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 152,47 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 153,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at