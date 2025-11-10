Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Langfristige Performance
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr verloren
Am 10.11.2024 wurde das Richardson Electronics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,826 Richardson Electronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,06 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 07.11.2025 auf 10,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28,94 Prozent.
Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 148,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
