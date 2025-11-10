Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

Langfristige Performance 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Am 10.11.2024 wurde das Richardson Electronics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,826 Richardson Electronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,06 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 07.11.2025 auf 10,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28,94 Prozent.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 148,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

