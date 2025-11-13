Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Ross Stores-Investment im Blick
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.11.2022 wurde die Ross Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 96,17 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ross Stores-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,983 Ross Stores-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 162,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 933,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,34 Prozent gesteigert.
Ross Stores war somit zuletzt am Markt 52,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Ross Stores Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|139,50
|-0,71%