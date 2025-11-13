NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2022 wurde die Ross Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 96,17 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ross Stores-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,983 Ross Stores-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 162,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 933,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,34 Prozent gesteigert.

Ross Stores war somit zuletzt am Markt 52,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at