NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit ScanSource-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,14 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,322 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2025 178,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,00 Prozent gesteigert.

ScanSource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 920,36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at