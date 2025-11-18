NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2024 wurde die Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,930 Silicon Laboratories-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 117,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 165,92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,59 Prozent.

Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at