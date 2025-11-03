Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Silicon Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Silicon Laboratories wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,307 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,880 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 205,3 Millionen USD – ein Plus von 23,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silicon Laboratories 166,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD, gegenüber -5,930 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 788,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 584,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!