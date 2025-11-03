Ausblick: Silicon Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Silicon Laboratories wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,307 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,880 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 205,3 Millionen USD – ein Plus von 23,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silicon Laboratories 166,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD, gegenüber -5,930 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 788,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 584,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at