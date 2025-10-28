Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

28.10.2025

NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 118,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,428 Silicon Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 1 139,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,15 USD belief. Mit einer Performance von +13,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 4,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

