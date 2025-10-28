Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 118,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,428 Silicon Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 1 139,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,15 USD belief. Mit einer Performance von +13,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 4,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
