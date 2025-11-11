NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silicon Laboratories-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Silicon Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Silicon Laboratories-Papier bei 51,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,937 Silicon Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 253,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 153,01 Prozent.

Silicon Laboratories war somit zuletzt am Markt 4,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at