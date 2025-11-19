NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.11.2022 wurde das Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,26 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,775 Texas Capital Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 489,87 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Papiers am 18.11.2025 auf 83,82 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 489,87 USD, was einer positiven Performance von 48,99 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at